MSB: 3 askerimiz şehit oldu
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Bölgede tespit edilen hedefler, hava harekatıyla vuruldu.
İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz
1⃣ Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.https://t.co/zWSo3vVLkA pic.twitter.com/E7MXhggkF2— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2021