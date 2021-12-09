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09 Aralık 2021 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 15:30:00

MSB: 3 askerimiz şehit oldu

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Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu duyurdu. Hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bölgede tespit edilen hedefler, hava harekatıyla vuruldu.

İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz

Etiketler : MSB ŞEHİR IRAK Pençe-Yıldırım operasyonU
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