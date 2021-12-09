MSB: 3 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bölgede tespit edilen hedefler, hava harekatıyla vuruldu.

İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz