MSB duyurdu: 29 terörist etkisiz hale getirildi

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11 Şubat 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:11 Şubat 2022 Cuma 12:45:00

Suriye'nin kuzeyinde 29 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Her terörist için kaçınılmaz son bellidir! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı 28 PKK/YPG PKK/YPG TSK
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