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16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:43:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:43:00

MSB: 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcı ile Mehmetçik'i şehit eden teröristlerin tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son 24 saatte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Metina'daki operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi.

Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı msb bakanlık Mehmetçik
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