MSB: 24 saatte 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Metina'daki operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Alçakça tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ile Mehmetçiklerimizi şehit eden teröristler tespit edilerek etkisiz hâle getirildi.

Operasyon bölgesinde son 24 saatte etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8'e ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.