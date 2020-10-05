MSB duyurdu: Azerbaycan 22 yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı" denildi.
- Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
- NATO'nun bir numarası Ankara'da
- Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
- Sağlık Bakanlığı açıkladı: DSÖ, Türkiye koronavirüs raporunu yayımladı
- Kadın tokat attı, adam tükürdü! İstanbul'da otobüste maske kavgası
- Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi