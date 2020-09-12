MSB: 21 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada 'Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB),yapılan açıklamada, "Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
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