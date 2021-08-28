Afganistan görevini yerine getiren TSK personelinin tahliyeleri tamamlandı

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28 Ağustos 2021 Cumartesi 07:19:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 07:19:00

MSB: 20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren TSK personelimizin tahliyeleri tamamlandı

Kaynak: AA

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MSB, Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : msb afganistan türk silahlı kuvvetleri tahliye tsk
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