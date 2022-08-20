MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre; Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiği belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadesi kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2022
Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/LmveyjZYg0
- MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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