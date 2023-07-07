MSB: 2 FETÖ mensubu olmak üzere 3 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ mensubu olmak üzere 3 kişi yakalandı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Hudutlarda mücadelemiz sürüyor.<br><br>Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.<br><br>Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GpSGYH3I7s</p>— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
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