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07 Temmuz 2023 Cuma 11:01:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 11:01:00

MSB: 2 FETÖ mensubu olmak üzere 3 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ mensubu olmak üzere 3 kişi yakalandı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Hudutlarda mücadelemiz sürüyor.<br><br>Yunanistan&#39;dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.<br><br>Yakalanan şahıslardan 2&#39;sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GpSGYH3I7s</p>&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Etiketler : milli savunma bakanlığı fetö yunanistan hudut
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