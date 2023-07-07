MSB: 2 FETÖ mensubu olmak üzere 3 kişi yakalandı

MSB: 2 FETÖ mensubu olmak üzere 3 kişi yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.