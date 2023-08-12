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12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:38:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 14:38:00

MSB: 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 terörist yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 teröristin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı fetö pkk terörist
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