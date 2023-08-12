MSB: 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 terörist yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ ve 1'i PKK üyesi 2 teröristin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2023
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ ve birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hmZ4IstHuP
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