Pençe-Kilit'te 18 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 18 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hâle getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'ların operasyonu ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik'in nefesi, teröristlerin ensesinde." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 18 PKK'lı terörist daha SİHA'larımızın operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." bilgilendirmesi yapıldı.
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