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08 Eylül 2021 Çarşamba 11:36:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 11:51:00

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı msb pkk ypg terörist
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