MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2021
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2gUJOZwleA
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