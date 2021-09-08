Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!



Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2gUJOZwleA