Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak."
Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2023
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak! pic.twitter.com/TNgVnV5WZH
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