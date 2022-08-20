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20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:26:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:26:00

MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

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Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Etiketler : msb pkk terörist fırat kalkanı bölgesi
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