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06 Eylül 2020 Pazar 22:39:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 23:02:00

MSB: 1 askerimiz şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "İdlib bölgesinde, 06 Eylül 2020 tarihinde, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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