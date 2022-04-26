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26 Nisan 2022 Salı 12:11:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 12:11:00

Motorlu kara taşıtları 2020'de 300,6 milyar kilometre yol katetti

Kaynak: AA

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Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarınca 2020'de katedilen yol, 300 milyar 615 milyon kilometre oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 2020'de 300 milyar 615 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometrekarenin yüzde 54,4'ü otomobiller, yüzde 21,1'i kamyonetler, yüzde 13,6'sı kamyonlar, yüzde 4,3'ü motosikletler, yüzde 3,7'si minibüsler ve yüzde 2,9'u otobüsler tarafından yapıldı.

Toplam taşıt sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarken toplam taşıt-kilometre yüzde 0,3 azaldı. Taşıt sayısı motosikletlerde yüzde 5,4, otomobillerde yüzde 4,8, kamyonetlerde yüzde 3,7 ve kamyonlarda yüzde 1,8 arttı, otobüslerde ise yüzde 0,4 azaldı. Minibüslerde değişim yaşanmadı.

Taşıt-kilometre ise kamyonlarda yüzde 8,8, kamyonetlerde yüzde 1, motosikletlerde yüzde 0,7 artarken otobüslerde yüzde 8,9, minibüslerde yüzde 7,7 ve otomobillerde yüzde 1,9 geriledi.

Söz konusu dönemde kamyonların 47 bin 400, otobüslerin 41 bin 272, minibüslerin 22 bin 747, kamyonetlerin 16 bin 132, otomobillerin 12 bin 474 ve motosikletlerin 3 bin 682 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından 2020'de katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde, toplam taşıt-kilometresinin yüzde 49,3'ü dizel, yüzde 32,5'i LPG ve yüzde 18,2'si benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla yol yüzde 36'lık oranla taşıt filosunun yüzde 47,8'ini oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından alındı. Bunu, yüzde 25,4 ile 4-7 yaş, yüzde 23,5 ile 0-3 yaş ve yüzde 15,1 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde, 12 yaş ve üstü olanlar için yüzde 35,4, 0-3 yaş için yüzde 27, 4-7 yaş için yüzde 24,4 ve 8-11 yaş için yüzde 13,2 olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu taşıt filosu LPG
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