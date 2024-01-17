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17 Ocak 2024 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 12:45:00

Motokuryeler "U-Net" numaralı reflektif yelek giyecek

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin, üzerinde "Kurye" ifadesinin yer alacağı reflektif yelekleri giymesi ve bu yeleklerde yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numaralarının yer almasının öngörüldüğünü bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın motokuryelerle ilgili soru önergesini yanıtladı.

Planlanan yönetmelik değişikliğine göre motokuryelerin giyecekleri yeleklerin üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Net üzerinden verilecek numaraların yer alacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca hazırlanan taslak yönetmelik değişikliğinde, motokurye faaliyetinde bulunacakların reflektif yelek giymesi, bu yeleklerde 'Kurye' ibaresinin bulunması ve yine yeleklerde Bakanlığımızca yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numarasının yer alması öngörülmüştür."

Abdulkadir Uraloğlu, mevzuat çerçevesinde düzenlemeye gidilerek kurye işletmeciliği yapanların hak ve yükümlülüklerinin düzenleme altına alınmasının planlandığını bildirdi.

Etiketler : abdulkadir uraloğlu motokurye reflektif yelek
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