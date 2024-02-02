VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
6 Şubat depremlerinin 1. yılı... "Asrın felaketi asrın dayanışması oldu"
MOSSAD'a para karşılığı bilgi sızdıran 7 şüpheli gözaltına alındı
Amazon yapay zeka alışveriş asistanı Rufus'u piyasaya sürdü
'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, silahlı saldırıda öldürüldü
Erzurum merkezli "Sibergöz-20" operasyonunda yakalanan 71 zanlı adliyede
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
02 Şubat 2024 Cuma 10:01:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 10:01:00

MOSSAD'a para karşılığı bilgi sızdıran 7 şüpheli gözaltına alındı

ABONE OL

İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a edindikleri bilgileri sattıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a edindikleri bilgileri sattıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler :
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Yeni ikili

Yeni ikili
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX