02 Şubat 2024 Cuma 10:01:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 10:01:00
MOSSAD'a para karşılığı bilgi sızdıran 7 şüpheli gözaltına alındı
İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a edindikleri bilgileri sattıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a edindikleri bilgileri sattıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
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