Moskova'daki dörtlü görüşme... "Gerçekçiyiz, diyalogların devam etmesi gerekiyor"

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07 Nisan 2023 Cuma 11:57:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 11:57:00

Moskova'da 4'lü Suriye Zirvesi... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Gerçekçiyiz, diyalogların devam etmesi gerekiyor

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moskova'daki dörtlü görüşmeye ilişkin "Diyaloğun devam etmesi gerekiyor, istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

İki taraf ile görüşerek çözüm için gayret gösteriyoruz

Savaşın (Rusya-Ukrayna Savaşı) bir an önce uluslararası hukuk temelinde ve müzakereler yoluyla sona erdirilmesi beklentimizi bir kere daha vurguladık

Sergey ile bugün tahıl koridoru meselesini de ele aldık. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önem arz ediyor bu anlaşma

Moskova'daki dörtlü görüşme... Diyaloğun devam etmesi gerekiyor, istişarelerin aynı şekilde yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var"

Bir toplantıda, iki toplantıda tüm meselelerin halledilemeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz. Ama diyaloğun devam etmesi gerekiyor

Savaşı sona erdirmek için çabalamaya devam edeceğiz

Biz Türkiye olarak hep şunu söylüyoruz; bu savaşın (Rusya-Ukrayna Savaşı) kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz, adil bir barışın tabii ki. Ve bu savaşın da müzakereyle sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Kuzey Akım boru hatlarına ciddi saldırılar oldu. Dolayısıyla dünyada Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizini daha da tetikledi

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu basın toplantısı sergey lavrov

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