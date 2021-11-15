VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İtalya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle toplu taşımada tedbirler genişletildi
Beyaz Saray'dan Rusya'ya 'Belarus üzerindeki etkini kullan' mesajı
Moise'ye suikastle ilgili aranan zanlı İstanbul'da yakalandı
Diyarbakır annesi PKK'dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor
Türk donanmasının yeni gemileri bu ay teslim edilecek
Kılıçlı saldırganın evinde saldırının ipuçları bulundu!
Türkiye, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda 8 madalya kazandı
Bakan Çavuşoğlu, Letonyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Türkiye'de 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
Tunus açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 13 tutuklama
Vefat sayısında 60 yaş üzeri dikkat çekiyor
Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki: Yaptığı çağrı skandaldır
İran'ın güneyinde 5 büyüklüğünde deprem
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 763 bin 92'ye çıktı
Sessiz sedasız Fransa bayrağını değiştirdi!
Türk SİHA'ları korku saldı! Yunanistan çaresiz
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
İşte maaşlara yapılacak zam oranları
ABD ordusundan çok konuşulacak itiraf!
AK Parti'de görev değişimi!
Ermenistan'da Karabağ depremi! Görevden alındı
Bakan Çavuşoğlu: İran'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz
15 Kasım 2021 Pazartesi 23:28:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 23:28:00

Moise'ye suikastle ilgili aranan zanlı İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast suçlamasıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Emniyetten alınan bilgiye göre, Moise'nin ölümüyle sonuçlanan suikastın zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Handal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak gittiği ve saat 06.55'te havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlının, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Etiketler : Haiti istanbul Havalimanı İnterpol
Nilüfer stüdyoya girdi! Albüme son 1,2 …

Nilüfer stüdyoya girdi! Albüme son 1,2 …
Final kararı

Final kararı
Koronavirüsten kardeşini kaybetmişti... "Psikolojik destek aldık"

Koronavirüsten kardeşini kaybetmişti... "Psikolojik destek aldık"
Anlamlı hareket! Otizmli çocuklara umut olun

Anlamlı hareket! Otizmli çocuklara umut olun
Reynmen, Ece'ye 5 bin lira ödeyecek

Reynmen, Ece'ye 5 bin lira ödeyecek
Mevsim geçişinde kalbi koruyan öneriler

Mevsim geçişinde kalbi koruyan öneriler
Tek başına alışverişte

Tek başına alışverişte
AVM'de köşe kapmaca

AVM'de köşe kapmaca
İdlib'de su kuyusu açtı

İdlib'de su kuyusu açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER