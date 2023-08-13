Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2016 yılında başlandığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak çalışması olarak 2016 yılında başlattığımız Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi ile 3 milyon 500 bin m³ dip çamuru çıkardık.



Bu çalışma ile eski güzelliğine kavuşan Mogan Gölü;... pic.twitter.com/th7LzLvmQR — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) August 13, 2023

Proje kapsamında Mogan Gölü'nden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"İki etaptan oluşan dip çamuru temizleme çalışmalarıyla canlı florası korunurken, gölün etrafında da çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Temizlenerek eski güzelliğine kavuşan Mogan Gölü, su canlıları ve kuşların yaşam alanı olmaya devam ederken vatandaşlarımız için de keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı oldu."

"ESKİDEN SAZLIK DAHA ÇOKTU VE KOKUYORDU"



Mogan Gölü'nün çamurunun temizlenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması vatandaşları da mutlu etti.

Bölgede kurulan çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçirdiklerini belirten vatandaşlar, "Eski halinde sazlık daha çoktu ve kokusu vardı. Ama şimdi mola veriyoruz, yemeğimizi yiyoruz, çocuğumuzu gezdiriyoruz. Yürüyüş ve bisiklet alanları çok güzel. Yurt dışından bir fark göremiyorum. Çok temiz ve ferahlatıcı bir yer." ifadelerini kullandı.