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22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:53:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2023 Cumartesi 16:53:00

Modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı yarın açılacak

Kaynak: AA

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Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan ve modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı için yarın açılış töreni düzenlenecek. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılması bekleniyor.

Edirne'nin merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan sınır kapısında iki yıl önce aralık ayında başlatılan modernizasyon çalışmaları bu yılın mayıs ayında tamamlandı.

Modernizasyon sonrası sınır kapısında bir giriş ve bir çıkış olan peron sayısı, 3 giriş ve 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı. Gümrük sahasının 4 bin metrekarelik kullanım alanı da 22 bin metrekareye kadar genişletildi.

Yenileme çalışmaları sonrası modern görünüme kavuşan Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatılar, personel binalarının yanı sıra yolcu binasında idari üniteler, zemin katta mağazalar yer alıyor.

Sınır kapısında, x-ray ofisi, mobil x-ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binası da bulunuyor.

Yarın yapılacak açılış törenine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılması bekleniyor.

Etiketler : türkiye yunanistan pazarkule sınır kapısı ömer bolat
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