VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehitlerin kanı yerde kalmadı! "2 terörist etkisiz hale getirildi"
Başkan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi paylaşımı
Milli kürekçi Elis Özbay, 23 yaş altında dünya şampiyonu oldu
Yeniden ibadete açılan Ayasofya 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Sanayide düşük karbonlu üretim için yol haritaları hazırlanacak
İnsansız kara aracı BARKAN, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi
23 Temmuz 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 11:00:00

Modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı bugün açılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ile Yunanistan arasında bulunan ve modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı için bugün açılış töreni düzenlenecek. Törene, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katılması bekleniyor.

Edirne'nin merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan sınır kapısında iki yıl önce aralık ayında başlatılan modernizasyon çalışmaları bu yılın mayıs ayında tamamlandı.

Modernizasyon sonrası sınır kapısında bir giriş ve bir çıkış olan peron sayısı, 3 giriş ve 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı. Gümrük sahasının 4 bin metrekarelik kullanım alanı da 22 bin metrekareye kadar genişletildi.

Yenileme çalışmaları sonrası modern görünüme kavuşan Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatılar, personel binalarının yanı sıra yolcu binasında idari üniteler, zemin katta mağazalar yer alıyor.

Sınır kapısında, x-ray ofisi, mobil x-ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binası da bulunuyor.

Bugün yapılacak açılış törenine, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılması bekleniyor.

Etiketler : türkiye yunanistan pazarkule sınır kapısı modernizasyon
Karadeniz kadını Asuman

Karadeniz kadını Asuman
Tayfur şarkısına klip çekti

Tayfur şarkısına klip çekti
Enişte kapalı gişe

Enişte kapalı gişe
Tatile çıkmayan tek solistim

Tatile çıkmayan tek solistim
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Dijitale geçti

Dijitale geçti
"Kendimi eksilmiş hissediyorum"

"Kendimi eksilmiş hissediyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX