AK Parti'de gündem "asgari ücret zammı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantılarında parti kurmaylarıyla bir araya gelecek. Bilindiği gibi asgari ücrete yapılacak zam ve görüşmelerle ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere yetkili isimlerden önemli son dakika açıklamaları oldu. Başkan Erdoğan "Asgari ücretli çalışanımızı, memurumuzu enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" derken Bakan Vedat Bilgin de hem asgari ücret hem de 3600 ek göstergeyle ilgili önemli duyurular yaptı.

AK PARTİ'DE MYK TOPLANIYOR

Başkan Erdoğan G-20 Zirvesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi ilk kez parti kurmaylarıyla birlikte değerlendirecek. Toplantının gündeminde dış politikanın yanısıra iç politika ve ekonomi de masaya yatırılacak.

LÜTFÜ TÜRKKAN GÜNDEME GELEBİLİR

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfür etmesini ile ilgili hukuki sürecin de gündeme gelmesi bekleniyor. Türkkan ile ilgili geçen hafta Ankara Başsavcılığı harekete geçmiş ve Türkkan ile ilgili fezleke hazırlanmıştı. Fezleke de TBMM Başkanlığı'na gönderilmişti. Fezleke hiç vakit kaybedilmeden TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edilmişti. Bundan sonraki süreç ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın bilgi vermesi bekleniyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ: Bostancı'nın ayrıca Meclis'te görüşmeleri devam eden bütçe görüşmeleri takvimine ilişkin kurmayları bilgilendireceği öğrenildi.

2022 YILI YASAL DÜZENLEMELERİ MASADA

2022 yılında öncelikli olarak ele alınacak yasal düzenlemeler de masada olan bir diğer başlık olacak.

SEÇİM BARAJI: AK Parti, ülke genelinde seçim barajının düşürülmesi gibi önemli düzenlemelerin yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası ile ilgili düzenlemeyi, 6. Yargı paketini ve 3600 ek gösterge düzenlemesini 2022 takvimi içerisinde çıkarmayı planlıyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Toplantıların önemli gündem maddelerinden biri de Kovid-19 salgını ile mücadele olacak. Yaz boyunca seçim bölgelerinde olan kurmaylar, sonbaharda da sahada olmaya devam ediyor.

KÜÇÜK ESNAFA DESTEK: Toplantıda kurmaylar, hükümetin Kovid-19 kapsamında özellikle küçük esnafa verdiği desteğin sahadaki yansımalarını anlatacak.

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI DA MASADA

Türkiye'de milyonlarca kişinin beklediği Asgari Ücret zammı AK Parti MKYK ve MYK'sında da bu konu görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan AK Parti MYK ve MKYK'sında asgari ücret oranı masaya yatırılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar gelmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizin imkanları genişledikçe, diğer emekçilerimiz gibi memurlarımızın da bundan istifade etmesini sağlıyoruz. Hamdolsun, bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

3600 EK GÖSTERGE 2022 SONUNA YETİŞECEK

"Öğretmenler başta olmak üzere, personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz"

SONUÇLANDIRMAK ÜZEREYİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" dedi.