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MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon
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07 Mayıs 2023 Pazar 09:48:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 09:48:00

MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon

Kaynak: AA

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MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mit terör örgütü pkk sözde sorumlu eyvaz beyaz operasyon
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