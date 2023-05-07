07 Mayıs 2023 Pazar 09:48:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 09:48:00
MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon
Kaynak: AA
ABONE OL
MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
- MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon
- "14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz"
- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı açılıyor
- Emperyalistlerin hayali bu kapakta
- HDP'nin adayı Kılıçdaroğlu adına kin kustu
- 7'nci ortaktan Kılıçdaroğlu'na tehdit! "Yanlış yaparsa hesabını sorarız"