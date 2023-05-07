VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi' bugün
Kocaeli Şehir Hastanesi bölgenin "sağlık üssü" olma yolunda
Batı medyasındaki dergi kapakları... "Türkiye'nin büyük yürüyüşünden onlar da rahatsız"
Avrupa'da işten çıkarma dalgası ekonomideki yavaşlama belirtileriyle genişliyor
14 Mayıs seçimlerine bir hafta kaldı
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi'nin aracına yönelik saldırıyı kınadı
07 Mayıs 2023 Pazar 09:48:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 09:48:00

MİT'ten terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusuna Irak'ta nokta operasyon

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu "Zerdeşt Karadeniz" kod adlı Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Duhok/Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1994'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyete ait araca silahlı saldırı ile 26 Haziran 2012'de Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Beyaz'ın, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi.

Bunun üzerine takibe alınan Beyaz, MİT'in Duhok-Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, 5 Mayıs'ta ise sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirmişti. Böylece son bir haftada Gara bölgesinde sözde üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Etiketler : mit terör örgütü pkk sözde sorumlu eyvaz beyaz operasyon
Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer

Kuruluş Osman'dan BBCS'ye transfer
İyi ki sen olmuşsun

İyi ki sen olmuşsun
"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"

"Beşiktaş ruhunu yaşayarak çektik"
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
Elbet bir gün buluşacağız

Elbet bir gün buluşacağız
Oyunculuk özgürleştiğim alanım

Oyunculuk özgürleştiğim alanım
Tekli imaj

Tekli imaj
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Deprem bölgesine okul yapacaklar

Deprem bölgesine okul yapacaklar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX