MİT'ten terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde sorumlusuna Sincar'da nokta operasyon
Kaynak: AA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birimi sorumlusu "Çiya Fekir" kod adlı İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik suikast eylemleri düzenleyen, ayrıca örgüte eleman kazandırılması faaliyetlerinden de sorumlu terörist Eli'nin, son olarak Başika-Zelikan'daki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse yönelik saldırıya malzeme desteği sağladığını belirledi.
Yeni bir saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen Eli ve beraberindeki teröristler, MİT tarafından Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
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