Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, güvenlik güçleri ve sivillere yönelik suikast eylemleri düzenleyen, ayrıca örgüte eleman kazandırılması faaliyetlerinden de sorumlu terörist Eli'nin, son olarak Başika-Zelikan'daki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üsse yönelik saldırıya malzeme desteği sağladığını belirledi.

Yeni bir saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen Eli ve beraberindeki teröristler, MİT tarafından Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.