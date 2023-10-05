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MİT'ten Suriye'de terör operasyonu: PKK/YPG'nin bina ve tesisleri vuruldu
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05 Ekim 2023 Perşembe 19:26:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 19:26:00

MİT'ten Suriye'de terör operasyonu: PKK/YPG'nin bina ve tesisleri vuruldu

Kaynak: AA

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MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.

MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları imha edildi.

Etiketler : Suriye operasyonu PKK hedefler MİT
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