MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.
MİT'ten Suriye'de terör operasyonu: PKK/YPG'nin bina ve tesisleri vuruldu
Kaynak: AA
MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/YPG'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırısının bu ülkede planlandığının ve eyleme katılan teröristlerin bu bölgeden Türkiye'ye geçtiğinin belirlenmesinin ardından terör örgütünün Suriye'deki tesislerine ve yönetici kadrolarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda PKK/YPG'nin silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binaları imha edildi.
- Fransa'dan skandal 'Ağrı Dağı' paylaşımına savunma
- Türkiye Münazara Yarışması Gençlerin Yoğun İlgisiyle Başladı
- Türkiye'den AP'nin Karabağ kararına kınama: Ciddiye almıyoruz
- MİT'ten Suriye'de terör operasyonu: PKK/YPG'nin bina ve tesisleri vuruldu
- Malatya'da PKK/YPG operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
- DEVA'da deprem: Topluca istifa ettiler