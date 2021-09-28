VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyanın en hafifi! Emniyet güçlerini koruyacak
Kırmızı bültenle aranıyordu! MİT etkisiz hale getirdi
Akşener'in "başbakanlık" çıkışı!
TURKOVAC rekora hazırlanıyor
Silahların konuştuğu takı kavgasında doktor çift boşanıyor
Fransa'dan 'dünya beşten büyüktür' fikrine onay!
Macron'dan skandal Osmanlı mesajı
Korona ilacında heyecanlandıran gelişme!
Temelli'nin dediği oldu
Koronavirüsle mücadelede 2 önemli adım
ABD'den Afganistan için yeni plan!
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan batırmış… 36 milyon dolar nasıl buharlaştı?
Rumlarla görüşme şartını açıkladı
Askerler hazır durumda
Ford ve SK Innovation'dan tarihi yatırım
"Balistik" füze denemesi bölgeyi karıştırdı!
CIA'nın gizli planını ortaya çıkardılar
Kırmızı totem
Teoman ikiledi
2.sezona yeni hikaye
20 yıllık kariyer sahnede
Paris'te romantizm
Kayahan'ın emanetine sahip çıkacağız
Ani kalp durmasına karşı önlem almak mümkün
28 Eylül 2021 Salı 11:38:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 11:38:00

MİT'ten Suriye'de operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın sözde merkez komite üyesi "Haydar Varto" kod adlı Karaaslan'ın içinde bulunduğu araca Kamışlı-Haseke anayolu Eli Fero mevkisinde SİHA operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Karaaslan etkisiz hale getirildi.

PKK'ya 1980'li yıllarda katılan Karaaslan, 1990'lı yıllarda Şam'da eğitim aldı, 2000'li yıllarda örgütün sözde Ermenistan temsilciliği faaliyetini yürüttü.

2019'dan bu yana Suriye'de bulunan terörist, örgütte bulunduğu süre içinde Tunceli, Amanos ve Kandil'de sözde yöneticilik yaptı, çok sayıda eylem planladı.

Engin Karaaslan'ın, bugüne kadar Suriye'de etkisiz hale getirilen en üst düzey terörist olduğu öğrenildi.

Etiketler : MİT SURİYE OPERASYON İNTERPOL
Romantik yemek

Romantik yemek
Yeni sezondan aşk çıktı

Yeni sezondan aşk çıktı
Karla babasına benziyor

Karla babasına benziyor
Hayvansever Yağmur

Hayvansever Yağmur
Yağmur altında kahkaha

Yağmur altında kahkaha
Ozan ve Hera müziğe doyurdu

Ozan ve Hera müziğe doyurdu
Tiyatro kardeşliği

Tiyatro kardeşliği
Aleyna Tilki'den veda: Ben gidiyorum millet

Aleyna Tilki'den veda: Ben gidiyorum millet
Adına su kuyusu açıldı

Adına su kuyusu açıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER