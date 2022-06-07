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07 Haziran 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 13:24:00

MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu! PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar yakalandı

Kaynak: AA

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Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

MİT, Suriye'de nokta bir operasyon daha gerçekleştirdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

Etiketler : Dilbirin Kaçar Sincar Zeytin Dal
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