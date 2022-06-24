Teröre üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi

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24 Haziran 2022 Cuma 11:06:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 12:04:00

MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha: PKK'lı sözde yönetici etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

"Raperin" kod adlı PKK'lı terörist Delal Azizoğlu'nun Kandil'den aldığı talimatla Süleymaniye'ye gittiği ve bu kentte bulunduğu tespit edildi.

Konumu belirlenen terörist Azizoğlu, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

AVRUPA'DAKİ YASA DIŞI EYLEMLERİ ORGANİZE EDEN İSİM

Delal Azizoğlu'nun 1992'de örgüte katıldığı, Diyarbakır kırsalında 8 yıl silahlı faaliyetlere iştirak ettiği, terör örgütünün Avrupa yapılanmasında yer aldığı öğrenildi. 2001 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de sözde Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen terörist Azizoğlu'nun, Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği belirlendi.

Teröristin, 2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri de organize eden isim olduğu tespit edildi. Aynı yıl KCK Yürütme Konseyi üyeliğine seçilen teröristin, daha sonra Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi ve PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK'ın sözde yöneticisi olduğu, bir süredir örgüt adına Suriye'de faaliyette bulunduğu öğrenildi.

Etiketler : PKK Delal Azizoğlu MİT
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