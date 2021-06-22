Mit'ten PKK'ya sınır ötesinde operasyon!

Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İNTERPOL'ün kırmızı bülteni yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın 'Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi' içinde de yer alan Ulaş Dersim kodlu Ulaş Doğan Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonuyla eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirildi.

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