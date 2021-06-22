22 Haziran 2021 Salı 12:36:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 12:36:00
Mit'ten PKK'ya sınır ötesinde operasyon! Kırmızı kategorideki Ulaş Dersim etkisiz
Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de pek çok kanlı saldırının sorumlusu olan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İNTERPOL'ün kırmızı bülteni yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın 'Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi' içinde de yer alan Ulaş Dersim kodlu Ulaş Doğan Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonuyla eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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- "Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
- "Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
- "Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
- "Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
- "Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"