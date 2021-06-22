  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
Bölgede korkutan gelişme! Taliban, Şirhan sınır kapısını ele geçirdi
"Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı"
Çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
İlk teslimat gerçekleşti: "Durmak Yok Yola Devam!"
TOGG'dan yerli otomobil için yeni adım: Faaliyete geçti
Mit'ten PKK'ya sınır ötesinde operasyon!
Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Bir Kore atasözü der ki...
Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilişkin ilk açıklama
Aşıda yaş sınırı 25'e indi
Lisanslı depoculukta verilecek destek ödemeleri belli oldu
Haksızlığa karşı çıkıp istifa etti! Başbakan'dan onurlu bir çıkış
Allah'ın selamını bile hazmedemedi!
Anlaşma gereği üç eyalete özerklik verdiler!
Trump'ın insanlık dışı fikri ortaya çıktı
Fahrettin Altun'dan manipülasyonlara cevap
Ankara'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Turizmciye müjde! Akın akın geliyorlar
Narko-Terör- Finans-2 Operasyonu başladı
22 Haziran 2021 Salı 12:36:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 12:36:00

Mit'ten PKK'ya sınır ötesinde operasyon! Kırmızı kategorideki Ulaş Dersim etkisiz

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'de pek çok kanlı saldırının sorumlusu olan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İNTERPOL'ün kırmızı bülteni yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın 'Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesi' içinde de yer alan Ulaş Dersim kodlu Ulaş Doğan Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonuyla eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : MİT Süleymani PKK Ulaş Doğan
1 milyon sevinci

1 milyon sevinci
Dostça ayrıldık

Dostça ayrıldık
Yıldızlar Bodrum'da

Yıldızlar Bodrum'da
Duygusallık itirafı

Duygusallık itirafı
Tiyatroyla dönüyor

Tiyatroyla dönüyor
Yıkılmayan kadınların şarkısını yaptı

Yıkılmayan kadınların şarkısını yaptı
‘Başka Bahar'a Seda yorumu

‘Başka Bahar'a Seda yorumu
Kafede okuma provası

Kafede okuma provası
65 bin liralık çalıntı iddiası

65 bin liralık çalıntı iddiası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER