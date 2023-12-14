VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bişkek Büyükelçiliği yakınında araç yangını... Türkiye rapor istedi
ABD'li isimden çarpıcı Orta Asya yorumu: Türkiye köprü rolü oynayabilir
İsrail'de çatlak derinleşiyor... Mossad'ın teklifi geri çevrildi
BUDO'da sefer iptalleri
"Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkmak görevimizdir"
Bakan Fidan Aliyev ile görüştü
14 Aralık 2023 Perşembe 10:50:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 10:50:00

MİT'ten PKK'ya SİHA operasyonu: Sözde sorumlu öldürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

MİT, yeşil kategoride aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "yeşil kategori"de aranan ve metropollerde saldırı talimatı verdiği belirlenen PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Sebahat Ormanlı'yı, silahlı insansız hava aracı (SİHA) operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin takibi ve önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütünün Kadın Gençlik Topluluğu'nun (KJCK) 18 üyesinden biri ve sözde sorumlularından "Mizgin Guyi" kod adlı terörist Sebahat Ormanlı'nın Türkiye'de orman yangınları çıkarılması ve şehirlerde kundaklama faaliyetleri yürütülmesi amacıyla KJCK üyelerine talimatlar verdiği tespit edildi.

Terör Arananlar Listesi'nde "yeşil kategori"de yer alan terörist Ormanlı'nın etkisiz hale getirilmesi kararı alındı.

MİT'in sahadaki istihbarat çalışmaları sonucu, Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen terörist Ormanlı, intikal halindeyken SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Örgütün kırsal kadrolarına 2012'de katılan terörist Ormanlı'nın, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra örgüt içinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Daha sonra Suriye'ye geçerek örgütün sözde kadın gençlik yapılanması sorumlusu olan Ormanlı'nın, 2022'den itibaren Irak'ın Süleymaniye kentinde örgütün KJCK yapılanmasında sözde sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Etiketler : mit terör örgütü pkk operasyon
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX