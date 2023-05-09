09 Mayıs 2023 Salı 10:54:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 10:54:00
MİT'ten PKK'ya Gara'da operasyon! PKK/KCK'nın sözde dron sorumlusu etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gara'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın dron sorumlusu Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan etkisiz hale getirildi.
MİT, PKK/KCK Özel Güç Havacılık Birimi Sorumlularından Deniz Bahri Kod Tekin Okan'ı Irak/Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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