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22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:17:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:17:00

MİT'ten PKK'ya Gara'da nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde iletişim sorumlusu Rodi kod adlı Emre Şahin'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütünün haberleşme sisteminde kullanılan programları yazan Şahin'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya geçtiğini tespit etti. Örgütün iletişim altyapısını kuran ve işleyişinden sorumlu olan Şahin'in, Murat Karayılan'a bağlı olarak örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerine çalıştığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda Şahin, korumasıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonla örgütün haberleşme altyapısına önemli darbe vuruldu.

ŞİFRELİ HABERLEŞME YÖNTEMLERİ GELİŞTİRDİ

PKK/KCK sözde özel güç bünyesinde faaliyet gösteren, iletişim altyapısından sorumlu olan teröristin 2014 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldığı belirtildi.

Örgüte katıldıktan sonra Şırnak kırsalında güvenlik güçlerine karşı çeşitli eylemlerde yer alan Şahin'in 2019 yılında Irak'a geçtiği kaydedildi.

Irak'ın kuzeyinde fünye ve patlayıcı madde üretimi faaliyetleri yürüten teröristin 2020 yılından itibaren örgüt mensuplarınca kullanılan şifreli haberleşme yöntemlerini geliştirdiği, hacker biriminin sorumluluğunu yürüttüğü belirlendi.

Etiketler : MİT PKK/KCK Gara
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