22 Ekim 2021 Cuma 14:50:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 14:50:00
MİT'ten operasyon: Taybet Bilen etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.
MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.
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