MİT'ten nokta operasyon

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01 Aralık 2021 Çarşamba 12:29:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 12:44:00

MİT ve TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü

Kaynak: AA

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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.

Etiketler : MİT PKK/KCK Renas Ermeğan Nevzat Durmuş
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