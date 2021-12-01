MİT'ten nokta operasyon

01 Aralık 2021 Çarşamba 12:29:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 12:44:00
MİT ve TSK'dan PKK'ya bir darbe daha! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü
Kaynak: AA
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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş etkisiz hale getirildi.