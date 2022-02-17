MİT'ten nokta operasyonu! Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi

17 Şubat 2022 Perşembe 15:04:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 15:19:00
MİT'ten nokta operasyonu! Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusuydu! MİT etkisiz hale getirdi
MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.
MİT'in operasyonuyla Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan etkisiz hale getirildi.
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