13 Temmuz 2023 Perşembe 14:41:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 14:41:00
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde özel güç hücre sorumlusu öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu "Cesur Azad" kod adlı Edip Temiz, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu "Cesur Azad" kod adlı Edip Temiz, MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
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