MİT'ten nokta operasyonu! 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde 3 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gara'da terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda PKK/KCK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından son dönemlerde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırılan operasyonlarda, aralarında terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye sorumlusu "Ahmet Rubar" kod adlı Mehmet Erdoğan'ın da bulunduğu sözde yöneticileri etkisiz hale getirildi.
Ayrıca geçen hafta da PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar da Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.
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