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22 Mayıs 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 15:02:00

MİT'ten nokta operasyon! Sözde Mahmur sorumlusu Ahmed Rubar etkisiz hale getirildi!

Kaynak: Sabah

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyinde yaptığı nokta atışı harekatta uzun süreden beridir takip ettiği Mahmur sözde genel sorumlusu PKK'lı terörist Ahmed Rubar, etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde yaptığı nokta harekatı ile başarılı bir operasyona daha imza attı.

İstihbarat birimlerinin uzun süreden beridir takip ettiği Mahmur sözde genel sorumlusu PKK'lı terörist Ahmed Rubar SİHA tarafından gerçekleştirilen nokta operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün 41 kişiden oluşan sözde yönetim kadrosunda da yer alan terörist Rubar'ın 31 yıldır örgüt içerinde faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.

Etiketler : Milli İstihbarat Teşkilatı Terör örgütü PKK
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