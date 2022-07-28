VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yıl sonu enflasyon tahmini değişti!
MİT'ten nokta operasyon
Bunu yapana kıdem tazminatı ödenmeyecek
Yeni kıtlık uyarısı!
Bölgede tansiyon yeniden yükseliyor
10. Boğaziçi Film Festivali'nin Yarışma Başvuruları Açıldı!
Yangın tüpü yüzünde patladı
İlk sıraya yerleşti
İkinci tatilleri Kaz Dağları'nda
Hem iş hem alışveriş
Önce nikah sonra düğün
Tweet sildiren Türk tepkisi
"Engellemek istediler ama biz başardık"
Kredi ve kart borçlusu için müjde hazırlığı
Beyin yıkayıp dağa gönderdiler
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 28 Temmuz
Buzdolabında yiyecek saklama kuralları
Çölyak hastalığı gözleri de vuruyor
"Grip oldum" yerini "Kovid oldum"a bırakıyor
Uzmanından ‘güneş çarpması' uyarısı
Mersin'de "Temizleme" operasyonu!
İstanbul'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 ölü
Biden ile Şi'nin telefon görüşmesi yapması bekleniyor
Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez Lavrov ile görüşecek
28 Temmuz 2022 Perşembe 11:55:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2022 Perşembe 11:55:00

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.

MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.

HDP'Lİ ESKİ MİLLETVEKİLİNİN ABLASI

Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü.

Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Etiketler : MİT PKK/KCK Tuğba Hezer Öztürk Eski HDP Van
Gençlerle çalışmayı seviyorum

Gençlerle çalışmayı seviyorum
Sinemanın sanal aşıkları

Sinemanın sanal aşıkları
Ferhat'ı çok kıskanıyordum

Ferhat'ı çok kıskanıyordum
40 bin kişilik koro

40 bin kişilik koro
Rusya'da izdiham yarattı

Rusya'da izdiham yarattı
‘Balkan Ninnisi' Akar'a emanet

‘Balkan Ninnisi' Akar'a emanet
Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor

Yurtdışında ‘Bergen' izleniyor
İrem delirmek üzere

İrem delirmek üzere
Romantik yemek

Romantik yemek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX