MİT'ten müthiş operasyon! PKK'nın kaçırdığı 4 çocuk kurtarıldı
YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı.
Suriye'de YPG/PKK kampında tutulan 5 Moldova vatandaşı, MİT operasyonuyla kurtarıldı.
Türkiye sınırdışı operasyon kaabiliyeti sayesinde topraklarının dışında da teröre karşı oldukça etkili bir mücadele sürdürüyor.
PKK KAMPINDAN KURTARILDILAR
YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı.
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