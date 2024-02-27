VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Murat Kurum'dan açıklamalar
Macron'dan Putin'i kızdıracak sözler: Gereken her şeyi yapacağız
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
ABD, Husilere karşı Kızıldeniz'de 6 hedefe "savunma saldırısı" düzenlediğini açıkladı
Yargıtay, photoshopla eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
İstanbul havalimanları merkezli seferlerle taşınan yük yüzde 17 arttı
27 Şubat 2024 Salı 09:52:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 09:52:00

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2011 yılında katılan ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmed, takibe alındı.

"Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Örgütün sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi.

Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.

Etiketler : mit terör örgütü operasyon emine seyid ahmed
Salatayla zayıflıyor

Salatayla zayıflıyor
Emre'nin minik misafiri

Emre'nin minik misafiri
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti

Gökhan Özen, Los Angeles'ta klip çekti
Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!

Taş Kağıt Makas'ın yayın günü böyle açıklandı!
Güney'e yolculuk şarkısı

Güney'e yolculuk şarkısı
Yeni teklisinde aşk savaşçısı

Yeni teklisinde aşk savaşçısı
Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!

Taş Kağıt Makas'tan iddialı afiş!
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX