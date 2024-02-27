MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! YPG-YPJ'nin sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2011 yılında katılan ve Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmed, takibe alındı.
"Azadi Derik" kod adlı Emine Seyid Ahmed, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Örgütün sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi.
Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.
- Murat Kurum'dan açıklamalar
- Macron'dan Putin'i kızdıracak sözler: Gereken her şeyi yapacağız
- Yargıtay, photoshopla eski raporunu değiştirerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
- Kurum'dan İmamoğlu'na eleştiri: Gündemi İstanbul dışına taşıma gayretinde
- İstanbul'da terör örgütlerine finansal destek sağladığı belirlenen 15 zanlı yakalandı
- “Kahraman Poyrazoğlu ile Basın Ekspres” bu akşam Türkiye'nin nabzı 24 ekranında başlıyor