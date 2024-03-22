22 Mart 2024 Cuma 10:06:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 10:06:00
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Halil Tekin etkisiz hale getirildi
MİT, "terörden arananlar" listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
MİT, "terörden arananlar" listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin'i Suriye Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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