  • BIST
    1390.13
  • Dolar
    7,8638
  • Euro
    9,5619
  • Altın
    461,0940
İstanbul
11 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Selçuk duyurdu: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaba yatıyor
Paşinyan'ın korktuğu başına geldi
MİT'ten İran'lı ajanlara nokta atışı darbe
Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek
İyileşti spora koştu
Minik Azra
Aşk acısı şarkı yazdırdı
Sette de yan yanalar
Klip arkadaşı Emre
Spor bahane tektaş şahane
Hande, Kerem'e hayır diyemedi
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz
Ağrı kesiciler böbreklere zararlı
Rüzgarlı havada gözlük takmak şart
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Vücudu dinlendirmek de bağışıklığı güçlendirir
Salep içinizi ısıtırken mideyi tok tutuyor
Uzman Astrolog Özlem Recep'ten 14 Aralık günlük burç yorumları
'Teoman' göreve hazır: Düşmana ilk müdahaleyi o yapacak
Yunanistan, Fransa, İsrail ve Ermenistan sokakları alev alev
Légion Déshonore* Şeref ödülü 'ayıp' gibi gizlendi
Uzay turizminde kullanılacaktı! Test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı
1700 yaşındaki 'Kybele' ana vatanına döndü
Bakan Soylu: Örgüte istihbarat sağlayan adamlara göz yummuyoruz
14 Aralık 2020 Pazartesi 10:26:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 10:26:00

MİT'ten İran'lı ajanlara nokta atışı darbe

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. MİT'ten İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına büyük darbe indirilerek, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.

MİT'ten İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağına büyük darbe indirilerek, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.

TRT Haber'in haberine göre her şey İsveç’te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye’ye geldikten sonra ortadan kaybolmasıyla başladı. MİT’in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab’ın ortadan kaybolmasının ardındaki esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.

MİT, elde ettiği deliller sonucunda İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.

CHAAB İRAN'A KAÇIRILDI

Edinilen bilgiye göre eski eşi, Chaab’ı İsveç’ten kendisini görmek ve 100 bin euro borç vermek vaadiyle İstanbul’a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü’ndeki bir adrese geldi.

Eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi. Ama bindiği anda bayıltılarak kaçırıldı. İran'a doğru yola çıkan Zindaşti’nin adamları, alternatif yollardan Van’a ulaşarak Chaab’ı İran’a götürdü.

Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Zindaşti için çalışan ve olaya karışan 11 kişi tespit edilerek yakalandı.

NACİ ŞERİFİ ZİNDAŞTİ FETÖ'CÜ ÖZ TARAFINDAN GİZLİ TANIK OLARAK KULLANILMIŞTI

İran istihbaratına çalışan Naci Şerifi Zindaşti uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. İran’da hakkında idam kararı alınınca Türkiye’ye kaçtı. 2007’de cinayet suçlamasıyla Türkiye’de yargılandı. FETÖ’cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanıldı.

Daha sonraki yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame hazırlandı.

4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, 2018 yılında ortadan kayboldu. Daha sonra da İran’da ortaya çıktı. Türkiye tarafından aranan Zindaşti’nin suç faaliyetlerini İran’da sürdürdüğü belirtiliyor.

İRAN'DAKİ ARAP MUHALİF AZINLIĞIN BAĞIMSIZLIĞINI SAVUNUYORDU

Peki, Habib Chaab neden İran istihbaratının hedefindeydi? Chaab, İran’daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu. Arap Mücadele Hareketi’nin İsveç kolunu yönetiyordu.

O, İran’ın son dönemde kaçırdığı muhalif isimlerden sadece biriydi. Daha önce Fransa’da yaşayan İranlı muhalif Ruhollah Zam da tuzak kurularak Irak’a getirilmiş, oradan da İran’a kaçırılmıştı. Popüler bir sosyal medya kanalını yöneten Zam, geçtiğimiz günlerde idam edildi.

Etiketler : iran ajan mit operasoyn
Demet Şener ve Ebru Şallı buluştu

Demet Şener ve Ebru Şallı buluştu
Kubat'tan Fuat Ergin ile çıkaracağı şarkı eleştirilerine yanıt: Ön yargılı olmayın

Kubat'tan Fuat Ergin ile çıkaracağı şarkı eleştirilerine yanıt: Ön yargılı olmayın
Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda

Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda
Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri

Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş'un 'Terminatör' halleri
2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu

2020'de Twitter'in gündemi Uraz Kaygılaroğlu oldu
Dedikodu cildinizi yaşlandırır

Dedikodu cildinizi yaşlandırır
Serenay Sarıkaya yerine Danla Biliç geldi

Serenay Sarıkaya yerine Danla Biliç geldi
Ziynet Sali'ye Meksika'dan teklif

Ziynet Sali'ye Meksika'dan teklif
İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya için ayrılık iddiası

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya için ayrılık iddiası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER