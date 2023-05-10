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MİT'ten Gara'da nokta operasyon! Terörist Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi
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10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:59:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:59:00

Son dakika: MİT'ten Gara'da yeni operasyon: Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Haberleri.. MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu "Soro Guyi" kod adlı Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

AA'da yer verilen habere göre, güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2013'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Ürper, Türkiye içerisinde sokak eylemlerine karıştı. Daha sonra Suriye'ye geçen Ürper, Türkiye'ye yönelik organize edilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı.

2015'te Irak'a geçen terörist Müslüm Ürper, güvenlik güçlerine yönelik eylemlere silah ve mühimmat taşıdığı için MİT tarafından takibe alındı.

Yeri tespit edilen terörist Ürper, MİT'in nokta operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi.

Terörist Ürper'in etkisiz hale getirilmesiyle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağı öğrenildi.

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