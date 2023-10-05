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05 Ekim 2023 Perşembe 11:16:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 11:16:00

MİT'ten FETÖ'ye büyük darbe! Turuncu kategorideki terörist Türkiye'ye getirildi

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Son Dakika Haberleri.. MİT, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural'ı, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alan, "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten" aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu.

Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alan Vural'ın, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi.

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