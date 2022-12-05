MİT'ten bir nokta operasyon daha!
Kaynak: AA
MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mislih etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden terörist Mislih'in, sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi.
Terör eylemlerini azmettirdiği tespit edilen terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mislih'i takibe alan MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.
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