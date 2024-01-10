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MİT'in 97. kuruluş yıl dönümü... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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10 Ocak 2024 Çarşamba 15:38:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 15:38:00

MİT'in 97. kuruluş yıl dönümü... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlenenen Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerinde konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlenenen Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerinde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın 97. kuruluş yıldönümüne ulaşmanın gurunu yaşıyoruz. Teşkilatımızın 97. yıldönümünü canı gönülden tebrik ediyorum.

Etiketler : Başkan Erdoğan mit tören
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