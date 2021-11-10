Gara'da operasyon! Kırmızı kategoride aranan Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi

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10 Kasım 2021 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 14:15:00

MİT ve TSK'dan ortak operasyon... Kırmızı kategoride aranan terörist Irak'ta etkisiz hale getirildi

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Son Dakika Haberleri.. MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

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