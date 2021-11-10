10 Kasım 2021 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 14:15:00
MİT ve TSK'dan ortak operasyon... Kırmızı kategoride aranan terörist Irak'ta etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
- Bakan Koca'dan nöbet talimatı
- Gara'da operasyon! Kırmızı kategoride aranan Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi
- Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti! İstanbul'da yakalandı
- Türkiye'den komşuya videolu cevap
- "Gazi hayatta olsaydı bunları partiden sopayla kovalardı"
- AKSUNGUR'dan Ata'mızın nöbetinde